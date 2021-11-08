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Hece Yutumu ne demek, TDK'ya göre Hece Yutumu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hece Yutumu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hece Yutumu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hece Yutumu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hece Yutumu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hece Yutumu ne demek, TDK'ya göre Hece Yutumu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hece yutumu ne demek? Hece yutumu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hece yutumu kelimesi. Peki hece yutumu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hece yutumu nedir, hece yutumu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HECE YUTUMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hece yutumu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hece yutumu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kelime içinde benzer hecelerden birinin düşmesi: -turur > -tur, -dur

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