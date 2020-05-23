Hafta sonu yayın akışında olan Hedef filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki Hedef filminin oyuncuları kim? Hedef filminin konusu nedir? işte detaylar...

HEDEF FİLMİ KONUSU

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır.Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür

HEDEF FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ryu Seung-ryong , Lee Jin-wook , Yu Jun-sang , Kim Sung-ryung , Jo Yeo-jeong , Jo Eun-ji , Lee Hyun-Wook