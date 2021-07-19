Temellerinin atıldığı 1996 yılından bu yana kurumsal finansman ve girişim sermayesi üzerine yoğunlaşarak Türkiye'nin önde gelen firmaları listesinde adını ilk sıralara yazdıran Hedef Holding'in halka arz haberi, tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Şirketin güvenilirliğini teyit etmek isteyen yatırımcılar, Hedef Holding kimin, sahibi kim? | Namık Kemal Gökalp kimdir? sorualrının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

HEDEF HOLDİNG KİMİN, SAHİBİ KİM?

Hedef Holdin, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden Namık Kemal Gökalp tarafından kurulmuştur.

Başta farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kurumsal ve finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olup, ilerleyen dönemde kurumsal kimliğine yatırımcı profilini de ekleyerek başta finans alanında olmak üzere doğrudan ve dolaylı yatırımlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Başlıca ilgi alanlarını özel sermaye yatırımları ve varlık yönetiminin oluşturduğu Şirket’in yatırımları arasındaki amiral gemileri Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. KOBİ’lere öz sermaye finansmanı sağlanmasında Hedef Girişim Sermayesi girişim sermayesi sektörünün öncü ve lider oyuncularından biri iken, Hedef Portföy Yönetimi de Mart 2021 itibariyle yönetimi altında bulunan toplam 2.500 milyon TL tutarındaki fon ve varlık tutarı ile portföy yönetimi sektöründe önemli bir konumda bulunmaktadır.

NAMIK KEMAL GÖKALP KİMDİR?

52 yaşındaki Namık Kemal Gökalp, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi kuran ve 8 ayrı şirketin başkanlığını yapmış bir işadamı. Halen Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İdealist Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gökalp, daha önce Genpower Holding A.Ş.'de Başkan-Denetim Kurulu, Arti Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür pozisyonlarında görev aldı.

Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans, Kadir Has Üniversitesi'nden doktora ve Anadolu Üniversitesi'nden lisans derecesi aldı.

İşte şirketin Yönetim Kurulu'nd bulunan diğer isimler:

Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sibel GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YERSEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye ATAR AVCI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HEDEF HOLDİNG AŞ HAKKINDA

Hedef Holding, Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biri olup, temellerinin atıldığı 1996 yılından bu yana kurumsal finansman ve girişim sermayesi üzerine yoğunlaşmıştır. Grup, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden Namık Kemal Gökalp tarafından kurulmuştur.

Başta farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kurumsal ve finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olup, ilerleyen dönemde kurumsal kimliğine yatırımcı profilini de ekleyerek başta finans alanında olmak üzere doğrudan ve dolaylı yatırımlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Başlıca ilgi alanlarını özel sermaye yatırımları ve varlık yönetiminin oluşturduğu Şirket’in yatırımları arasındaki amiral gemileri Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. KOBİ’lere öz sermaye finansmanı sağlanmasında Hedef Girişim Sermayesi girişim sermayesi sektörünün öncü ve lider oyuncularından biri iken, Hedef Portföy Yönetimi de Mart 2021 itibariyle yönetimi altında bulunan toplam 2.500 milyon TL tutarındaki fon ve varlık tutarı ile portföy yönetimi sektöründe önemli bir konumda bulunmaktadır.