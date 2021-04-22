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  3. Hedef tam isabet vuruldu! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

Hedef tam isabet vuruldu! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar bunun üzerine sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında videoya yer veren Bayraktar, güzel gelişmeyi duyurdu.

İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı:

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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