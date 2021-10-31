Hedik ne demek, TDK'ya göre Hedik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hedik ne demek? Hedik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hedik kelimesi. Peki hedik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hedik nedir, hedik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEDİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hedik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hedik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler

