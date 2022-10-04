Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu!

Manchester United forması hediye edilen bir taraftar, formanın arkasında Harry Maguire'ın ismini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Tayfun Altuntaş
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Manchester United'in Leicester City'den 2019 yılında 87 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı İngiliz stoper Harry Maguire tüm dünyada konuşuluyor.

Özellikle kırmızı şeytanların maçlarında yaptığı hatalarla saç baş yolduran ve ölüm tehditleri dahi alan İngiliz futbolcu, Milli Takımda da yaptığı hatalarla gündemde.

Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu!

İngiliz futbolcu Maguire bu kez de isminin yazılı olduğu formayla gündeme geldi.

Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu!

PAKETİ HEYECANLA AÇTI

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir videoda, Manchester United forması hediye edilen bir taraftarın heyecanla hediye paketini açtığı görüldü.

YÜZÜ BİR ANDA DÜŞTÜ

Formada Maguire adının yazıldığını gören taraftarın yüzünün düştüğü anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu! Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu! Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu! Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu!

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