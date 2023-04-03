Heidar Mani Hermannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heidar Mani Hermannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heidar Mani Hermannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Heidar Mani Hermannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Heidar Mani Hermannsson 12 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Heiður Máni Hermannsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Heidar Mani Hermannsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Heidar Mani Hermannsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.
Heidar Mani Hermannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Heidar Mani Hermannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur
Heidar Mani Hermannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Heidar Mani Hermannsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Heidar Mani Hermannsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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