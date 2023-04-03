Heidar Mani Hermannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heidar Mani Hermannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Heidar Mani Hermannsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heidar Mani Hermannsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.