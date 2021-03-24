Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, kızıyla poz verdi. Görenler, hayran bırakan fotoğrafta iki güzelin anne kız olduğuna inanmakta güçlük çekti. Fotoğraf herkesin aynı yorumu yapmasına neden oldu: "Annesi değil ablası gibi"

ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Top model Heidi Klum'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağarken, kızının annesine benzerliği dikkat çekti. 16 yaşında olduğu öğrenilen Leni Klum'un da annesinin izinden giderek modellik yaptığı öğrenildi. Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detaysa, Heidi Klum'un yıllara meydan okuyan güzelliği oldu. Klum'un takipçileri fotoğraflara, "Abla-kardeş" yorumları yaptı.

47 yaşındaki modelin Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla büyük beğeni topladı. Fotoğraf 229 binden fazla beğeni aldı.