Hande Erçel'i Murat Akdoğan'ın ailesi istemedi!Barış Pınarı bölgesinde terörist avı: Saldırı girişiminde bulunan 11 PKKlı etkisiz hale getirildi!Son dakika| Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıLise son sınavları ne zaman 2021? Lise son sınavları ertelendi mi?Demet Akalın'dan sponsor itirafı!Bedri Aysel'nin eşi kimdir? Vildan Ayseli nereli, kaç yaşında?Berat Kandili mesajları resimli gif 2021Belçika'da yaşayan Türklere şok! Yaşayıp yurt dışında evi aileler sosyal konutlardan atıldıHürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den kabine yazısı: Hangi isimlere bakanlık verilecek?Bedri Ayseli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Asıl mesleği nedir?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadı

Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü 49 yaşındaki top model Heidi Klum, 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Klum, son olarak 16 yaşındaki kızıyla fotoğraf paylaştı. Görenler anne, kız olduklarına inanmakta zorluk çekti.

Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, kızıyla poz verdi. Görenler, hayran bırakan fotoğrafta iki güzelin anne kız olduğuna inanmakta güçlük çekti. Fotoğraf herkesin aynı yorumu yapmasına neden oldu: "Annesi değil ablası gibi"

Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadı

ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Top model Heidi Klum'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağarken, kızının annesine benzerliği dikkat çekti. 16 yaşında olduğu öğrenilen Leni Klum'un da annesinin izinden giderek modellik yaptığı öğrenildi. Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detaysa, Heidi Klum'un yıllara meydan okuyan güzelliği oldu. Klum'un takipçileri fotoğraflara, "Abla-kardeş" yorumları yaptı.

47 yaşındaki modelin Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla büyük beğeni topladı. Fotoğraf 229 binden fazla beğeni aldı.

Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadıHeidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadıHeidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi Görenler gözlerine inanamadı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT