Heidi Klum havuz başında üstsüz güneşlendi!
Dünyaca ünlü model Heidi Klum sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla havuz başında üstsüz güneşlendi.
Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, hafta sonunu eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla birlikte Los Angeles'taki evlerinde geçirdi.
47 yaşındaki Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla havuz başında üstsüz güneşlendi. Sosyal medya hesabından üstsüz pozlarını paylaşan Heidi Klum'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Heidi Klum, havuz keyfinden sonra eşi Tom Kaulitz ile mangal yaptı.
Yılların eskitemediği model Heidi Klum, sosyal medyadan sık sık cesur pozlarını paylaşıyor. Eşiyle mutlu bir evliliği olan güzel model, özel hayatından kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.