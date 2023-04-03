Heini Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heini Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heini Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Heini Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Heini Sorensen 27 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Heini Fossdalsá Sørensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Heini Sorensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Heini Sorensen'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Heini Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Heini Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland U19
Heini Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Heini Sorensen şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Heini Sorensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Faroe Adaları U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Faroe Adaları U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.
Faroe Adaları U17 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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