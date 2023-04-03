Heini Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heini Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Heini Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heini Sorensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.