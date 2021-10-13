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Hekimbaşı ne demek, TDK'ya göre Hekimbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hekimbaşı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hekimbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hekimbaşı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hekimbaşı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hekimbaşı ne demek, TDK'ya göre Hekimbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hekimbaşı ne demek? Hekimbaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hekimbaşı kelimesi. Peki hekimbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hekimbaşı nedir, hekimbaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HEKİMBAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hekimbaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hekimbaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde sarayda hekimlik görevini yürüten en kıdemli, yetkili ve padişahın özel doktoru olan kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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