Hekimoğlu 8.Bölüm fragmanı | Hekimoğlu yeni bölüm fragman

Timuçin Esen'in başrolünde olacağı Hekimoğlu dizisi ilk bölümünden itibaren sevildi. Dizinin 8.Bölüm fragmanı ise merak konusu oldu.

HEKİMOĞLU 8.BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde olacaktır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Hekimoğlu dizisinin Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.