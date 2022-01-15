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Hekimoğlu İsmail kimdir? Ömer Okçu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Hekimoğlu İsmail adıyla bilinen, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar Ömer Okçu'nun hayatını kaybetmesi sonucunda Hekimoğlu İsmail kimdir? Ömer Okçu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? soruları merak edilmeye başlandı.

Hekimoğlu İsmail kimdir? Ömer Okçu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan, "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" gibi kitapların yazarı Ömer Okçu hayatını kaybetti. Bunun üzerine 'Hekimoğlu İsmail kimdir? Ömer Okçu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?' soruları merak edilyor. İşte Ömer Okçu'nun hayat hikayesi...

HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR? ÖMER OKÇU KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır.

1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur.

2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır.

Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olan Okçu, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ömer Okçu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Emine Özfalcı
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