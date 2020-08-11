Hekimoğlu yeni fragman yayınlandı! Hekimoğlu yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm ne zaman?

Corona virüs sebebiyle çekimlerine ara verilen Hekimoğlu dizisi yeniden ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında yayınllanmaya başladı. Peki Hekimoğlu yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Hekimoğlu 15. bölüm (yeni bölüm) fragmanı..

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

HEKİMOĞLU YENİ SEZON FRAGMANI

Hekimoğlu 15. Bölüm Yeni Sezon Fragmanı yayında! Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek?