Hekimoğlunun sevilen oyuncusu Damla Colbay'ın sevgilisi Ali Osman Çiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Hekimoğlu dizisinin güzel oyuncusu Damla Colbay'ın, Ali Osman Çiçek ile aşk haberi gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Ali Osman Çiçek oldukça araştırılan isim oldu. Ali Osman Çiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? tüm bunların cevabını sizler için derledik...

ALİ OSMAN ÇİÇEK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ali Osman Çiçek, Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat ceren Damla Colbay'ın sevgilisidir. Çiçek, İzmir'de yaşamakta, nereli olduğu bilinmemektedir.

İnternette hakkında fazla bilgi yer almayan Ali Osman Çiçek 30 yaşındadır.

MESLEĞİ NE?

30 yaşındaki Ali Osman Çiçek Ortopedi ve Travmatoloji doktoru olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.