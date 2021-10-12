Hektolitre ne demek, TDK'ya göre Hektolitre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hektolitre ne demek? Hektolitre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hektolitre kelimesi. Peki hektolitre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hektolitre nedir, hektolitre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEKTOLİTRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hektolitre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hektolitre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hektolitre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüz litrelik hacim ölçü birimi (hl)

