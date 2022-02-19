Durdali isminin anlamı nedir, Durdali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tecimen isminin anlamı nedir, Tecimen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gökberk isminin anlamı nedir, Gökberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mustafa Sandal'ın nişanlısı Melis Sütşurup kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Melis Sütşurup'un biyografisi...Mustafa Sandal nişanlandı! Nişan töreninde giyindiği siyah tişört şaşkına çevirdi! "Acun bile takım giyinmişti!"Betonarmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBeliğ ne demek, TDK'ya göre Beliğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! "Soruşturma başlattık!"Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu, yine sosyal medyanın diline düştü! "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin!İngiliz Büyükelçisine de razıydık! Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile Almanya'da bir araya geldi!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! "Soruşturma başlattık!"

Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! "Soruşturma başlattık!"

Bakan Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayetlerini göz ardı etmeyerek, emekçinin yanında durdu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Bilgin, "Göz yummayacağız" dedi.

Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! "Soruşturma başlattık!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros işçilerinin yanında olduğunu tüm Türkiye'ye adeta haykırdı. Son olarak, bir emekçinin gözyaşlarını kelepçeli elleriyle silmesi sosyal medyanın gündemine oturmuş, yürekleri sızlatmıştı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Bilgin, hiçbir işçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! Soruşturma başlattık!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günlerdir gündem olan Migros işçilerin haklarına, Bakan Bilgin sahip çıktı. Bilgin, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin'in duyarlı davranışına sosyal medya kullanıcılarından tebrik geldi.

 

 

Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! Soruşturma başlattık!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT