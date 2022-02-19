Helal olsun Vedat Bilgin! Migros işçilerine tam destek veren Bakan Bilgin, emekçinin yanında olduğunu haykırdı! "Soruşturma başlattık!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros işçilerinin yanında olduğunu tüm Türkiye'ye adeta haykırdı. Son olarak, bir emekçinin gözyaşlarını kelepçeli elleriyle silmesi sosyal medyanın gündemine oturmuş, yürekleri sızlatmıştı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Bilgin, hiçbir işçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günlerdir gündem olan Migros işçilerin haklarına, Bakan Bilgin sahip çıktı. Bilgin, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin'in duyarlı davranışına sosyal medya kullanıcılarından tebrik geldi.