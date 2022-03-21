Helik ne demek, TDK'ya göre Helik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helik ne demek? Helik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helik kelimesi. Peki helik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helik nedir, helik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Helik kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre helik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Duvar örülürken büyük taşların arasına konulan ufak taşlar

