Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Skorky helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya Pençe Kilit harekatı bölgesinde ikmal faaliyeti gerçekleştiren Skorsky tipi bir helikopter 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.45 sularında kaza kırıma uğradı. Olayda helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

Bölgede kaybolan bir asker için sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerinden acı haber geldi. İHA'nın haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehidin acı haberi Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

ASKER OLANAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GELMİŞ

Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy şehit hakkında şunları söyledi:
“Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum”

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Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?

Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

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