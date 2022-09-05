Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekatı bölgesinde ikmal faaliyeti sırasında Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya Pençe Kilit harekatı bölgesinde ikmal faaliyeti gerçekleştiren Skorsky tipi bir helikopter 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.45 sularında kaza kırıma uğradı. Olayda helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

Son yapılan açıklamaya göre arama kurtarma faaliyeti başlatılan askerden acı haber geldi. Bakanlığın açıklamasına göre Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları haberimizde...

Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT KESTİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti, Ordu'nun Fatsa ilçesine nüfusuna kayıtlıydı. Ümit Kesti, 4 Eylül 2022 Pazar günü Pençe Kilit harekatı bölgesinde ikmal faaliyeti yürüten Skorsky tipi bir helikopter helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit oldu.

Şehidin yaşı hakkında bir bilgi bulunmazken 1.5 ay önce Fatsa'ya gelerek kardeşinin düğününe katıldığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?

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