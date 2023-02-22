Helio Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helio Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helio Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Helio Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Helio Junior 25 Ocak 2000 tarihinde Pimenta Bueno (RO) şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hélio Júnior Rossi Francino şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Helio Junior Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Helio Junior, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Helio Junior'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Helio Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Helio Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Portimonense 23
27 Şubat 2020 yılında EC Bahia U20
1 Ocak 2021 yılında Prudente-SP
20 Ocak 2022 yılında Camboriú-SC
13 Nisan 2022 yılında Prudente-SP
15 Temmuz 2022 yılında PASA Irodotos
Helio Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Helio Junior şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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