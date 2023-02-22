Helio Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helio Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Helio Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Helio Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.