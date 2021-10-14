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Helis ne demek, TDK'ya göre Helis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Helis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Helis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Helis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Helis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Helis ne demek, TDK'ya göre Helis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helis ne demek? Helis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helis kelimesi. Peki helis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helis nedir, helis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HELİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Helis kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre helis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri

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