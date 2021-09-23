Helisel ne demek, TDK'ya göre Helisel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helisel ne demek? Helisel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helisel kelimesi. Peki helisel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helisel nedir, helisel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Helisel kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Helisel kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HELİSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helisel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre helisel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarmal

