Helmeli ne demek, TDK'ya göre Helmeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helmeli ne demek? Helmeli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helmeli kelimesi. Peki helmeli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helmeli nedir, helmeli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELMELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helmeli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre helmeli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Helme durumunda olan (yemek)

