Helmintoloji ne demek, TDK'ya göre Helmintoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helmintoloji ne demek? Helmintoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helmintoloji kelimesi. Peki helmintoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helmintoloji nedir, helmintoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELMİNTOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helmintoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Helmintoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre helmintoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurt bilimi

