Helmuts Saulitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helmuts Saulitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helmuts Saulitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helmuts Saulitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helmuts Saulitis 18 Mayıs 1998 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Helmuts Saulītis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helmuts Saulitis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Helmuts Saulitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leevon Saldus futbol takımında oynamaktadır. Leevon Saldus takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Helmuts Saulitis'nin Leevon Saldus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Helmuts Saulitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helmuts Saulitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Helmuts Saulitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helmuts Saulitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Metta

2 Ağustos 2021 yılında Leevon

1 Mart 2022 yılında Tukums

12 Şubat 2023 yılında Leevon

Helmuts Saulitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helmuts Saulitis şuan Leevon Saldus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Helmuts Saulitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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