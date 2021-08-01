Vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadelede dünyadan destek istiyor! #helpturkey sosyal medyada dünya gündemine girdiHelp Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı: 'Sebep Olma'Fransa Süper Kupa kimin oldu? | Fransa Süper Kupa şampiyonu hangi takım oldu? | Lille PSG maçını hangi takım kazandı?Fransa Süper Kupası'nın sahibi Lille oldu!Muhalefetin erken seçim istiyoruz söyleminin nedeni ne? Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken açıklamaSüper Loto sonuçları 1 Ağustos 2021 Pazar | 01.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Son dakika | 'Hastamızın bir çift sözü var!' diyerek çağrıda bulundu! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşımSon dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: 8 bölgede yangın devam ediyor!Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla açıklarında bir deprem daha
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Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?

#HelpTurkey hastag'i Twitter'da trend topic oldu. Bu kapsamda Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?

Twitter ve Instagram'da Global Call paylaşımları yapılmaya başlandı. Öte yandan #HelpTurkey hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımlar ile çağrıda bulunuldu. Bu kapsamda Help Turkey ne demek? |  Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HELP TURKEY NE DEMEK?

Help Turkey; "Türkiye'ye yardım et" anlamına gelmektedir. 

HELP TURKEY PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NE?

Sosyal medya kullanıcıları Ege ve Akdeniz'de birçok noktanın yangına teslim olması nedeniyle yaptıkları paylaşımlarla Türkiye için yardım istiyor.

Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?

GLOBAL CALL NEDİR?

Global Call; "Küresel çağrı" demektir. Instagram ve Twitter'da 'Global Call' ifadesine yer verilerek paylaşılan gönderiler ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekilmek istendi.

Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?

Paylaşımlarda helikopter ve yangın söndürme uçaklarının olmadığı ifade edilirken ülkelerden Türkiye'ye yardım etmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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