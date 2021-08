Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir? #HelpTurkey hastag'i Twitter'da trend topic oldu. Bu kapsamda Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Twitter ve Instagram'da Global Call paylaşımları yapılmaya başlandı. Öte yandan #HelpTurkey hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımlar ile çağrıda bulunuldu. Bu kapsamda Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... HELP TURKEY NE DEMEK? Help Turkey; "Türkiye'ye yardım et" anlamına gelmektedir. HELP TURKEY PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NE? Sosyal medya kullanıcıları Ege ve Akdeniz'de birçok noktanın yangına teslim olması nedeniyle yaptıkları paylaşımlarla Türkiye için yardım istiyor. GLOBAL CALL NEDİR? Global Call; "Küresel çağrı" demektir. Instagram ve Twitter'da 'Global Call' ifadesine yer verilerek paylaşılan gönderiler ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekilmek istendi. Paylaşımlarda helikopter ve yangın söndürme uçaklarının olmadığı ifade edilirken ülkelerden Türkiye'ye yardım etmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.