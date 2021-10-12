Helyodor ne demek, TDK'ya göre Helyodor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helyodor ne demek? Helyodor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helyodor kelimesi. Peki helyodor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helyodor nedir, helyodor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELYODOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helyodor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Helyodor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre helyodor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altın sarısı renginde, berilden oluşan, kuyumculukta kullanılan bir taş

