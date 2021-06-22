Hem alışveriş, hem aşılama! AVM'de aşılama noktası oluşturuldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Toplumsal bağışıklığın kazanılması ve koronavirüsle mücadelede başarının yakalanması için tek çarenin aşılama olduğuna vurgu yapan uzmanlar, vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Aşılamaya teşvik çalışmaları kapsamında kimi bölgelerde aşılar vatandaşın ayağına gidiyor.

VATANDAŞLAR AVM'DE AŞI OLUYOR

Kahramanmaraş'ta yürütülen aşılama çalışmalarında AVM'de aşı standı kuruldu. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışmada sağlık ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezinde aşılama noktası oluşturdu.

Alışveriş merkezindeki görevlilerle başlanan aşılama, talep doğrultusunda vatandaşlara da uygulanıyor. Kahramanmaraş Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Doktor Fevzi Demir, yaptığı açıklamada, kent genelinde aşılama çalışmasının hızla devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda alışveriş merkezlerinde de aşılama noktası oluşturduklarını ifade eden Demir, "Genel anlamda aşılamalar güzel gidiyor ve talep artıyor. Birçok kişi arkadaşını, eşini, dostunu alıp geliyor ve nasıl bir pikniğe beraber gidiliyorsa o şekilde aşı olmaya geliyor." diye konuştu.