Hem dolandırıcı hem pişkin! Tosuncuk'un avukatları açıkladı: Mehmet Aydın için 'tutuklanmama garantisi' isteyeceğiz!

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk lakaplı 30 yaşındaki Mehmet Aydın, dün akşam saatlerinde yayımladığı videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. Teslimiyetinin ardından ilk kez açıklama yapan avukatları, Aydın için tutuklanmama kararı istyeceklerini duyurdu.

VİDEO İLE DUYURDU

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na giderek teslim olan Aydın'ın Brezilya devleti ile temasa geçirilerek kısa zamanda yurda getirilmesi bekleniyor. Dün akşam avukatları aracılığıyla bir video yayımlayan Mehmet Aydın, Türk yargısına teslim olacağını belirterek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

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TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Bu videonun ardından Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Aydın'ın avukatlarının verdiği bilgide, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Tosuncuk'un Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağı belirtildi.

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1 - 2 GÜNDEN KISA SÜRECEK

Sabah'ın haberine göre, Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, ülkeye gelişinin 1-2 günden kısa sürebileceğini ifade etti. Avukatlar, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini söyledi. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

NEDEN YILLAR SONRA?

"Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı" konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.