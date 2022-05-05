Hem evlatları kaçırıldı, hem darp edildiler! HDP'liler Diyarbakır annelerine saldırdı!

Son dakika | Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri kararlı bekleyişini sürdürüyor. Son olarak, genel merkez girişi önüne siyah çelenk bırakan annelere personeller tarafından müdahale edildi. Gerginliğin had safhada olduğu anlar anbean kameralara kaydedildi.

HDP'LİLER ANNELERE SALDIRDI

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Binadan çıkan HDP'liler evlatlarını isteyen ailelere saldırı gerçekleşti. Arbede yaşanan anlarda HDP'li çalışanların eylemleri kameralara yansıdı.