Hem görüntü kirliliği önlendi, hem hijyen sağlandı

Pendik Belediyesi daha güzel ve kullanışlı yeşil alanlar için harekete geçti. Yabani otlar temizlenerek hem temizlik yapıldı, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

MAYIS AYINDAN İTİBAREN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Pendik Belediyesi ekipleri görüntü kirliliğine neden olan yabani otlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sonbahar aylarına kadar aralıksız sürecek çalışmada şu ana kadar 5 milyon metrekarelik alan temizlendi. Bahar aylarında büyümeye başlayan yabani otlar başta görüntü kirliliği olmak üzere birçok olumsuzluğa neden olabiliyor. Pendik Belediyesi ekipleri bu duruma karşı mayıs ayından bu yana kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

ÖZEL TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik 3 ayrı ekiple günlük periyotlar halinde mahalle bazlı yabani ot temizliği yapıyor. Şu ana kadar 5 milyon metrekarelik alanı temizleyen ekipler ayrıca okul ve cami gibi kamuya ait mekanlardan gelen özel talepleri de değerlendirerek işlem yapıyor. Ekim ayına kadar sürmesi planlanan çalışmalar sonunda Pendik genelinde toplamda 12 milyon metrekarelik ot biçme işleminin yapılması ön görülüyor.