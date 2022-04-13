Hem israf, hem yeşillik konusu kırmızı çizgisiydi! Ekrem İmamoğlu, önce Çırağan'daki ağaçları kesti, sonra Çırağan Sarayı'nda 603 bin TL'lik iftar verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinde yeşil alan ve israf hususundaki kırmızı çizgilerini halka sıralamış, bahsi geçen konular hakkında harekete geçeceğinin sözünü vermişti. 23 Haziran seçimlerinden bu yana, halkın mağdur olduğu her an ya tatilde ya da balıkçıda görüntülenen İmamoğlu, verdiği sözleri yerine getiremiyor. Son olarak Beşiktaş Çırağan'daki ağaçların kesilmesi için talimat veren İBB Başkanı, geçtiğimiz gün Çırağan Sarayı'nda dudak uçuklatan iftar programı organize etti.

603 BİN TL ADİSYON

Tarihinde ilk defa Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye yönetimi borçlanamaz hale gelirken, yapılan harcamalar her geçen gün ortaya çıkıyor. "İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek belediyeye gelen İmamoğlu, son zamanlarda yaptığı lüks harcamalarıyla gündemde yer edinirken, geçtiğimiz gün Çırağan Sarayı'nda verdiği iftarla ihtişamı gözler önüne serdi.

Lüks restoranın adisyonunda 603 bin TL rakamı ise dudak uçuklattı.