Hem meslektaşı hem eski kız arkadaşıydı! Cinayeti nasıl işlediğini kendi de anlatamadı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke 2020 yılında kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın (29) sürdüğü aracın önünü keserek tartışmaya başladı. Ardından öfkelenen Teke, belinden çıkardığı beylik tabancasıyla hem Çetinkaya'yı hem de yanında bulunan annesi Güngör Çetinkaya'yı (59) kurşun yağmuruna tuttu.

Anne ve kızı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 8 Kurşun isabet eden Hatice Büşra Çetinkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.

Teke, davanın ilk duruşmasında psikolojisinin bozuk olduğunu gerekçe göstererek savunma yapmıştı. İkinci duruşma dün görüldü. Tutuklu sanık Suat Teke, Büşra ile İstanbul'da tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığını anlatarak, "Öncelikle bir polis olarak böyle bir suçtan dolayı burada bulunmaktan utanıyorum. Yaptığım olayın hiçbir izahı yok. Hiçbir neden ve gerekçe böyle bir şeyin gerekçesi olamaz. Kendimden nefret ediyorum. 3 Mart 2020 tarihinde, 5 günlük izin aldım. İznimi İstanbul'da geçireceğimin bilgisini verdim. 3 Mart'ta Büşrayı telefonla aradım, cevap vermedi. Kiraladığım otomobille Aydın'a yola çıktım. Olay günü 12.00 gibi ablasının evinin olduğu sokağa geldim. Büşra'nın otomobilini gördüm. Gidip simit aldım. Döndüğümde saat 13.30 olmuştu. Otomobilimi park ettiğim yerden, Büşra'nın otomobilinin sağ ön koltuğu görünmüyordu. Yarım saat bekledim. Otomobilin yakıt göstergesiyle uğraştığım sırada Büşra'nın otomobile binmiş olduğunu gördüm. Ancak yanındakini görmedim. Daha sonra Büşra otomobille ablasının evinden çıktı, peşine takıldım. Büşra'yı takip ederken, onun beni fark etsin veya etmesin kaygım yoktu. Yol ortasında Büşra durunca ben de yanında durdum. Otomobile baktığımda Güngör teyzeyi gördüm. O da bana 'Hayırdır Suat' dedi. Bir süre onlar otomobilde cam açıkken konuştuk. Kısa süre tartıştıktan sonra Büşra, annesine camı kapatmasını söyledi. Israrla konuşmamız gerektiğini söyleyip, otomobilin önüne geçtim. Camı kapalı otomobilinden bana defol git gibi kelimeler etti. Çok sinirlendim. Sonrasını anlatmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ACILI BABA: BU BİR KADIN CİNAYETİDİR!

Duruşmada söz alan acılı baba Zekeriya Çetinkaya da "Hangi sıfatla çocuğumu öldürüyor. Nişanlı değil, evli değil, sadece bir tanışma. Adalete güveniyorum. Bu bir kadın cinayetidir. Sanığın söylediklerinin yüzde 80'i yalandır" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne yazılan müzakere cevabının ve tanık M.T.B.'nın bilgi ve görgüsünün tespiti için İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimat cevabının beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve iki tanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.