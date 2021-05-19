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Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan iki kedi yavrusunun imdadına polis ekipleri koştu. Kedi yavruları kurtarılırken, olayı gören merhametli bir vatandaş yavruları sahiplendi.

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan iki kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı. Toroslar Mahallesi'nde bir otomobilin kaputundan kedi sesleri geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi.

OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ YAVRU KEDİLERİ SAHİPLENDİ

Adrese yönlendirilen ekipler, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkaramayınca otomobilin sahibi Aysel Yılmaz'ı aradı. Araç sahibinin kaputu açmasıyla kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, kedileri bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışmasını izleyen bir kişi, kedi yavrularını sahiplendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Hem ölümden döndüler, hem de yuvaya kavuştular! Bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

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