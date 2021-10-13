Hemati ne demek, TDK'ya göre Hemati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hemati ne demek? Hemati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hemati kelimesi. Peki hemati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hemati nedir, hemati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEMATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hemati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hemati kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hemati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanın hemoglobin ile renklenmiş alyuvarı



HEMATİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir milimetreküp insan kanında 5.000.000 hemati vardır.

