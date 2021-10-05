Hematolog ne demek, TDK'ya göre Hematolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hematolog ne demek? Hematolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hematolog kelimesi. Peki hematolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hematolog nedir, hematolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hematolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hematolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HEMATOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hematolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hematolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hematolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kan bilimci

