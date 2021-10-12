Hemoroitli ne demek, TDK'ya göre Hemoroitli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hemoroitli ne demek? Hemoroitli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hemoroitli kelimesi. Peki hemoroitli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hemoroitli nedir, hemoroitli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEMOROİTLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hemoroitli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hemoroitli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basurlu

