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Hemşireden skandal hareket! 9 bin kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte etti!

Almanya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir hastane hemşiresinin içinde tuzlu su bulunan aşıyı koronavirüs aşısı gibi göstererek 8 bin 600 kişiye uyguladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili yetkililer ise binlerce kişiye yeniden aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Hemşireden skandal hareket! 9 bin kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte etti!

Koronavirüs sürecinde aşılama çalışmaları devam ederken Almanya'dan gelen bir haber ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkede bulunan bir aşı merkezinde bir hemşirenin koronavirüs aşısı yerine tuzlu suyu 8 bin 600 vatandaşa enjekte etmesi herkesi şoke etti. 

Kuzey Almanya'da yaşanan bu olayda bir Kızılhaç hemşiresinin koronavirüs aşısı yaptırmak için gelenlere tuzlu su enjekte etmiş olabileceğini tespit edildi. 8 bin 600 kişiye vurulmuş olabileceği belirlenen bu aşı vakasının ardından yetkililer, binlerce kişiye yeniden aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Olayda hemşirenin  ilkbaharın başlarında, Kuzey Denizi kıyısına yakın bir kırsal bölge olan Friesland'daki bir aşı merkezinde gerçek dozlar yerine insanların kollarına tuz solüsyonu enjekte ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Hemşireden skandal hareket! 9 bin kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte etti!

AŞILANAN ÇOĞU KİŞİ YAŞLI BİREY

 Yerel bir meclis üyesi olan Sven Ambrosy, konuyla ilgili olarak “Bu olay bizi tamamen şoke etti” derken diğer taraftan da tuzlu su çözeltisi insan sağlığına zararsız olsa da, şüpheli durumun gerçekleştiği Mart ve Nisan aylarında Almanya'da aşılanan çoğu kişi yaşlı ve Covid-19’a karşı daha savunmasız insanlardan oluştuğu açıklandı.

Hemşireden skandal hareket! 9 bin kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte etti!

HEMŞİRENİN TUTUKLULUK HALİ BELİRSİZ

Basın toplantısında konuşan polis müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine dayanarak, olayın "makul bir tehlike" yarattığını söyledi.

Beer ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini aktardı. Siyasi saikli suçları araştıran özel bir birime verilen davadaki suçlamalar hakkında detay paylaşılmadı. Hemşirenin tutuklanıp tutuklanmadığını dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 83 milyon nüfuslu Almanya’da şimdiye kadar 95,3 milyon doz aşı uygulandı. Nüfusun yüzde 55,2’si tam olarak aşılandı.

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