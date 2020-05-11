Hemşireler Günü sözleri 2020 |12 Mayıs Hemşireler Günü mesajları

En anlamlı özel gün ve haftalardan olan Hemşireler Günü'nün gelmesiyle internette bu güne özel sözler ve mesajlar araştırılmaya başlandı. Peki Hemşireler Günü sözleri 2020 nelerdir? 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

HEMŞİRELER GÜNÜ 2020 NE ZAMAN?

Hemşireler Günü her yıl 12 Mayıs'ta tüm dünyada ve Türkiye özel bir gün olarak kutlanmaktadır.

HEMŞİRELER GÜNÜ SÖZLERİ 2020

Efendiler! Ulusumuzu tam güvenlik durumunda yaşatmak seçkin amacımız olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve varolan olanaklarımız oranında toplumsal sorunlarına çözüm olmak da hükümetimizin görev bütünlüğü içindedir. Bu kapsamda olmak üzere ülkemizin hekim gereksiniminin olanak elverdiği ölçüde giderimine uğraşıldı. / Mustafa Kemal Atatürk

Devlet; güvenlik ve huzuru sağlamak için ülkeyi savunmak için sağlıklı iyi yetişmiş anlayışları ulusal duyguları yurt sevgileri yüksek yurttaşlara gereksinim duyar. / Mustafa Kemal Atatürk

Sağlık örgütümüzde ülkenin gereksinimine uygun isabet ve çaba gözle görülmektedir. Cumhuriyet Hükümeti’nin başlı başına bir ilke olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımında gittikçe araçlarını artıran bir ölçüde sürdürmek gereklidir ve önemlidir. / Mustafa Kemal Atatürk

Hemşireler aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verirler.

Eğer hemşireyseniz bilirsiniz ki her gün bir yaşama dokunursunuz ya da bir yaşam sizinkine dokunur

Hemşirelik doktorun yardımcısı değil kendi başına profesyonel bir meslek dalıdır.

Bütün Emekçi Hemşirelerimizin Ve Ben Dahil Bütün Hemşir Ve Hemşire Adaylarının Hemşireler Günü Kutlu Olsun. Beyaz Melekler Hep Var.

Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevi ulusun sağlıklı kalması için gerekli yaşam koşullarını gerçekleştirmektir. / Mustafa Kemal Atatürk

Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. / Mustafa Kemal Atatürk

Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister. / Mustafa Kemal Atatürk

Bir ulusun hasta olması demek yıkıma uğraması demektir. O halde kurtuluş; ancak toplumdaki hastalığı tanılayıp sağaltmakla olanaklıdır. Sağaltım bilimsel ise şifaya erişilir; yoksa hastalık yerleşir iyiletilemez.. / Mustafa Kemal Atatürk

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır.

Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran, insan hayatıyla yakında ilgili zor bir meslektir. Temelinde sevgi ve saygı yatar.

En zor zamanlarda hep yanımızdasın sen, soğuk hastane koridorlarının beyaz meleğisin sen.

Emeğin ödenmez, kıymetin bilinmez, hakkını helal eyle, gönlümüzdeki yerin silinmez.

Biraz daha fedakar olamaz mısın diyor. ben hemşireyim tatlım. kim daha fedakar tartışmayalım istersen.

Kız çocuğu okurmu? diyen adam..! Karını hastaneye götürünce Bayan doktor baksın Demeyi biliyorsun…

Yangında, selde, hastalıkta hep yanımızdasın sen, beyaz formalı melek, acılarımızın ilacısın sen.

Hemşireler hastaların gözlerine bakıp, yüreklerini okşayan şifalı ellerdir.

Emeğin ödenmez, kıymetin bilinmez, hakkını helal eyle, gönlümüzdeki yerin silinmez. Hemşirem

Beyaz Melek Hemşireler Güler yüzlü sevgi dolu Beyaz melek hemşireler Şefkatle açılır kolu Beyaz melek hemşireler Hastaneye girince Onu görürüz ilk önce Huzur buluruz gülünce Beyaz melek hemşireler Kanatlanıp uçar onlar Her servise koşar onlar Merhametle taşar onlar Beyaz melek hemşireler Ambulansta acillerde Doğumda anestezide Dâhiliyede ve gözde Beyaz melek hemşireler Düşünerek geleceği Haykıralım şu gerçeği “Milletimin göz bebeği” Beyaz melek hemşireler

Empati gerektiren, özen bekleyen sabır isteyendir”Hemşire”olmak…

Sağlık sistemimizin temel direği hemşirelerimiz

Sağlık sektörümüzün mihenk taşlarından olan Hemşirelerimiz

Gülen yüzün olmazsa, çekilmez iğnelerin; şifa olur ellerin, teşekkürler ederim.

12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI 2020

– Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

– Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

– Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

– Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

– 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun



– Ben Bir Ebeyim Ben bir ebeyim ama gülyüzlü bebeğini emziren, melek yüzlü annenin resmini gerçekleştiren değil, On çocuğun kahrını çeken onbirincisini doğurmamak için çare arayan, çilekeş annenin yanında olan bir ebeyim. Ben bir ebeyim, çiçeklerle bezenmiş bahçenin, günlük güneşlik beklenen odasında değil, karlarla örtülü bir dünyanın, aştan başka yiyeceği, tezekten başka yakacağı,olmayan bir evin konuğuyum. ben bir ebeyim, bana danışmaları için, ayağıma gelmeleri için değil.. Yoksul tek odalı evlerine gidiyorum, kırk yıl hatırı sayılır diye, çaylarını içiyorum, kir kokan, yarı çıplak çocuklarını seviyor, çok seviyorum.

– Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun…

– “Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

– Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

– 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

– Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

– Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun

HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz. 1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.

HEMŞİRE KİMDİR?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen sağlık hizmetleri sektörüne bağlı bir meslek.

Hemşire, TDK'ye göre; Mesleki eğitim almış, tabip, laborant, hasta bakıcı gibi sağlık personelleriyle iş birliği yaparak hastanın tedavisini sağlayan sağlık çalışanına verilen isimdir.

Hemşireler, hasta bakımına yaklaşım, eğitim ve uygulama kapsamı bakımından diğer sağlık ekibi üyelerinden ayrılır. Hemşirelik, geniş uygulama alanlarına sahiptir. Birçok hemşire tabiplerin yaptığı tedavi planlamasıyla hastalara tedavi sağlamaktadır. Bakım sağlama rolü, hemşireliğin tarihsel imajını şekillendirmiştir. Hemşirelere eğitim düzeyinde yapılan çeşitli düzenlemelerle bağımsız çalışmaya olanak sağlanmıştır. Savaş sonrası dönemde hemşirelik eğitimi, gelişmiş ve uzmanlaşmış kimlik, birçok geleneksel düzenlemeler ve değişen sağlayıcı rollerle bir çeşitlilik süreci geçirmiştir.[1][2]

2 Mart 1954 tarihli 8647 sayılı Resmi Gazete'ye göre; hemşireliğin tanımı şöyledir:

« Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir. »

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler.

Türkiye'de hemşirelik eğitimi sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılmakta iken; 2014 yılı itibarı ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik alanlarından mezun olanlar Hemşire Yardımcısı unvanı alırken, Hemşirelik unvanı lisans eğitimi düzeyine yükseltilmiştir. Hemşirelik eğitimi, lisans düzeyinde 4 yılda verilmektedir. Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili Lisansüstü eğitim aldıktan sonra ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra Uzman Hemşire olarak görev yaparlar.

Hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyeleri, yaşam kalitesini artırmak için hastalığın tedavisine odaklanarak bakım planı geliştirir.

HEMŞİRENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Bakımındaki hastaların tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan hemşirelerin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

Hasta bakım gereksinimlerini değerlendirmek ve planlamak,

Hastaları tetkikler için hazırlamak,

Operasyon öncesi ve sonrası hastaya bakım sağlamak,

İlaç ve serumları uygulamak,

Hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarındaki değişiklikleri izlemek,

Hasta kan örneği alarak kayda geçirmek,

Hastanın; kan basıncı, şeker, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak,

Araba kazası, yanık, kalp krizi ve felç gibi acil tıbbi durumlarda anında bakım sağlamak,

Hasta bakımının, fiziksel aktivite ve uygun beslenmeyi içeren her yönüne dikkat etmek,

Hastaya, arkadaşlarına ve ailesine psikolojik ve manevi destek vermek,

Yönetmeliklere uyarak güvenli ve temiz çalışma ortamını korumak,

Meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak