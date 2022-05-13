Hemşireler Günü’ne özel 200 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte 40 hemşire, Yenişehir Piknik Alanı’na geldi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ise defne, çam ve ıhlamurdan oluşan fidanları ekildi. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve hemşireler desteğinden ötürü Pendik Belediyesine teşekkür etti.

FİDANLARDAN HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Yaklaşık 200 fidan dikilerek etkinlik alanında hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da fidan dikildi.