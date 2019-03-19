Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde M.G. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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