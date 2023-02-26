Hendrick Ekstein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hendrick Ekstein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hendrick Ekstein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hendrick Ekstein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hendrick Ekstein 1 Ocak 1991 tarihinde Bekkersdal, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hendrick Ekstein Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EC8 Ltd yapmaktadır. Hendrick Ekstein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hendrick Ekstein'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hendrick Ekstein Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pule_ekstein_27/

Hendrick Ekstein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hendrick Ekstein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hendrick Ekstein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hendrick Ekstein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kaizer Chiefs

25 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

21 Ocak 2020 yılında FK Sabail

16 Ağustos 2021 yılında AmaZulu FC

Hendrick Ekstein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hendrick Ekstein şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Junior Rangers, Kaizer Chiefs Development

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.