Hendry Blank kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hendry Blank Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hendry Blank adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hendry Blank Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hendry Blank 21 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Hendry Aron Blank şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hendry Blank Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Hendry Blank, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hendry Blank'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Hendry Blank Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hendry Blank futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U16
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
Hendry Blank Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hendry Blank şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bayer 04 Leverkusen (-2019), Borussia Dortmund (2019-)
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