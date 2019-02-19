Henna isminin anlamı nedir? Henna ismi Kuran'da geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Henna ismidir. Biz de Henna isminin anlamını sizler için araştırdık. Peki Henna isminin anlamı nedir? Henna ismi Kuran'da geçiyor mu? Henna ismi caiz midir? Henna isminin anlam falı nedir?

HENNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cinsiyet: Kız Köken: Arapça

1.Kına ağacı, (bkz. kına).

2.Kına fidanı, Lawsonia inermis

3.Kına. Muhabbet ağacı.

HENNA İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, CAİZ Mİ?

Henna ismi kuranda geçmiyor. Bir ismin Kuran’da geçmesi yada geçmemesi o ismin güzel yada kötü bir isim olduğu anlamına gelmez.

Henna ismi caiz olmayan , sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir.Yinede isim koyarken Henna isminin anlamını gözden geçirin!

HENNA İSMİNİN HARF ANALİZİ NEDİR?

Henna isminin analizi yapmak kişinin hangi karakteristik özelliklere sahip olduğunu öğrenmektir. Henna ismindeki her harfe karşı bir karakteristik özellik denk gelmektedir.

H: Sakin ve durağan, Monoton bir yaşam tercih eder. Sakinlik en belirgin özelliğidir.

E: Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz.

N: Sağduyu sahibi bir kişiliktir. Üstün güçlere ve yeteneklere sahiptir. 6. his duygusu gelişmiştir.

N: Sağduyu sahibi bir kişiliktir. Üstün güçlere ve yeteneklere sahiptir. 6. his duygusu gelişmiştir.

A: Atılgan-enerjik, olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir.

HENNA İSMİNİN ANLAM FALI NEDİR?

Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatınıza duygularınızla yön veriyorsunuz. Önemli kararlar alırken bile mantığınızla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın temelinin "sevgi" olduğuna inanıyorsunuz. Felsefeniz "sevmek ve sevilmek". "Kimseden nefret etmemek" başlıca kuralınız. Sevginizi olabildiğince çok insana vermek istiyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyor. Duygusallığınız iş yaşamınızı da oldukça etkiliyor. Sevmediğiniz ve insanlığa yararlı olamadığınızı düşündüğünüz işlerde çalışmak istemiyorsunuz. Karşı cinste aradığınız özellikler ise "sonsuz aşk ve sadakat"

HENNA İSMİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Para kazanmayı ve bir o kadar da harcamayı çok severler. Yaratıcı, üretken insanlardır. Çoğu zaman içgüdüleri, hisleri ile hareket ederler. Yalnız hareket etmeyi severler. Bazen kuşkucu insanlar olabilirler. Kuşkularına yenik düşmeleri sorunlar yaratabilir

Aşk insanlarıdır. Aşk için yaşarlar. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler. Hayatı yaşamayı çok severler. Arkadaşlarıyla dışarıda eğlenmeye bayılırlar. Olayları farklı yönleriyle görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektif düşünen insanlardır.

Yaratıcı ve kendine özgü kişilerdir. Olaylara farklı gözle bakmayı severler. Yaptıkları işlerde çok azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayatı severler. Yazmayı çok severler. Günlük tutmayı çok severler.

Doğal bir liderdir. Kendi görüşlerine, düşüncelerine sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

HENNA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Türkiye’de kaç tane Henna isminden var?: 47

İstanbul’da kaç tane Henna isminden var?: 14

Henna isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 1.744.763 kişiden birinin ismi Henna.

Henna isminin harf sayısı: 5