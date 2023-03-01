Henry Ochieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ochieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Ochieng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henry Ochieng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henry Ochieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ochieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Ochieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ochieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Ochieng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Ochieng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Ochieng 11 Kasım 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kenya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Henry Oliver Ochieng şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Ochieng Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Straight Ace Sports yapmaktadır. Henry Ochieng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aldershot Town futbol takımında oynamaktadır. Aldershot Town takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Henry Ochieng'nin Aldershot Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henry Ochieng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Ochieng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leyton U18

1 Ocak 2017 yılında Leyton Orient

19 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2018 yılında Braintree

28 Mart 2019 yılında Welwyn Garden City FC

1 Ağustos 2019 yılında Wingate FC

31 Ocak 2020 yılında Cork City

25 Ocak 2021 yılında Watford

1 Temmuz 2021 yılında Hemel

7 Aralık 2021 yılında Billericay

16 Temmuz 2022 yılında Chelmsford

13 Şubat 2023 yılında Aldershot

Henry Ochieng kimdir

Henry Ochieng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Ochieng şuan Aldershot Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Buckhurst Hill, West Ham United (2009-2015), Leyton Orient (2015-2016)

Henry Ochieng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kenya U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Henry Ochieng nereli

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