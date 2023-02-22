Henry Udezuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Udezuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Udezuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Henry Udezuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Henry Udezuka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Henry Udezuka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henry Udezuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Udezuka'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Henry Udezuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Henry Udezuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Abia Warriors
Henry Udezuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Henry Udezuka şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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