Henüz 12 yaşında ama şiddet mağduru! Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban’ın taciz ettiği çocuk, ailesiyle birlikte darp edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Uşşaki Tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın taciz ettiği 12 yaşındaki küçük kızın yaşadığı kabus bitmiyor. Suçlu cezasını aldı ama tarikat üyeleri, küçük kıza ve ailesine tacizlerini sürdürüyor. Taciz mağduru çocuk, halası ve babaannesi ile Çorum’un Sungurlu ilçesinde saldırıya uğradılar.

KÜÇÜK KIZA HAYATI ZİNDAN ETTİLER

Taciz mağduru 12 yaşındaki çocuk, 5 Temmuz 2021 günü saat 20:00 sıralarında halası ve babaannesi ile birlikte gittiği parkta saldırıya uğradı. Saldırı anını anlatan küçük kız, "Ben bisiklet bindim, halam ile babaannem yürüyüş yapıyordu. Ben bisiklet ile tuvaletlerin bulunduğu yerden geçerken 4-5 kişinin toplanarak bana bakarak yanıma geldiklerini gördüm. Arada insanlar olunca bir de bende bisiklet olunca beni durdurmadılar" dedi.

"YÜZÜMÜZE TÜKÜRDÜLER"

Korku dolu anları anlatan çocuk, "Benim arkamdan gelen babaannemi 3 bayanın durdurduklarını, içlerinden yaşlı olanın babaannemin yüzüne tükürdüğünü gördüm. Halam da babaanemin yanına gelinde 3 bayan halama saldırarak yumrukla vurmaya başladılar. Bu bayanlar halam ile babaanneme vururken, 'sizi burada yaşatmayacağız, sizi öldüreceğiz, Sungurlu'da yaşatmayacağız' dediklerini duydum" ifadelerini kullandı.

“BENİ YERE YATIRIP DÖVDÜLER, KENDİMİ KORUYAMADIM”

Kendisinin tehdit edildiğini anlatırken ise küçük kız şunları kaydetti: "Ben de halam ile babaannemin yanına geldiğimde benim yaşlarımda bir çocuk ile benden büyük bir bayan bana saldırarak vurmaya başladılar, benim karnıma, boynuma tekme ve yumrukla vurdular. Beni yere yatırdılar. Ben bunlardan kendimi korumaya çalıştım ama kendimi koruyamadım. Bana vuranlar 'sen şeyhimize bunu yaşattın, seni öldüreceğiz, vicdanın rahat mı' dediler. Ben korktuğumdan dolayı bir şey söyleyemedim. Daha sonra beni bir bayan bana vuranların elinden çekerek aldı. Ben bize saldıran bu bayanları daha önceden hiç görmedim kim olduklarını bilmiyorum. Bu bayanlar bize Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Sağban'ın ceza almasından dolayı saldırdılar."

"ŞEYHİMİZ SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZA ALDI"

Küçük kızın halası ise verdiği ifadesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir iki tur attıktan sonra 50 metre kadar ilerimde yürümekte olan annemin E. Ç. ile konuştuğunu gördüm. Annem yürümek istediğinde E. Ç. annemin omzundan tutarak yüzüne tükürerek, 'sizi Sungurluya sığdırmayacağız, sizi buralarda yaşatmayacağız, şeyhimiz sizin yüzünüzden 10 yıl ceza aldı' şeklinde sözler söyledi. Ben de annem ile E. Ç.'yi ayırmak için yanına geldiğimde Y. H. benim yüzüme ağzıma yumruklar atarak 'nankörler şeyhimiz sizin yüzünüzden ceza aldı, sizi artık Sungurlu'ya sığdırmayacağız, gel beni öldür' dedi. Ben o sırada yanımıza gelen yeğenimi korumak ve polisi aramak çevreden yardım istedim. Ben telefonu çıkararak polisi aramaya çalışırken yeğenime Y. H.'ün kızı D ile E. A.'nın 14-15 yaşlarındaki kızı yanımdan alıp tekme tokat saldırdılar."





Saldırganlar hakkında konuşan hala, A., kendilerine saldıranları Uşşaki Tarikatının sohbetlerinden tanıdığını söyledi. Babaanne M. de verdiği ifadede tehdit edildiklerini söyledi. Saldırıya uğrayanlar darp raporu alıp şikayetçi oldu ancak saldırganlar serbest bırakıldı.