Henüz 3 yaşındaydı! Yakınları sinir krizleri geçirdi

Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre aracını park etmek isteyen servis minibüsü şoförü manevra yaptığı sırada arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı.Olay yerinde küçük çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği mahallede incelemeler devam ediyor.