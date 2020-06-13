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Henüz 3 yaşındaydı! Yakınları sinir krizleri geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta aracını park etmek isteyen minibüs şoförü tarafından aracın altında kalarak ezilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Minibüs şoförü gözaltına alınırken olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Henüz 3 yaşındaydı! Yakınları sinir krizleri geçirdi

Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre aracını park etmek isteyen servis minibüsü şoförü manevra yaptığı sırada arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı.Olay yerinde küçük çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda olay yeri inceleme ekiplerinin  geldiği mahallede incelemeler devam ediyor.ekran-alintisi-002.jpg



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