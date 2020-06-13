Henüz 3 yaşındaydı! Yakınları sinir krizleri geçirdi
İstanbul Esenyurt'ta aracını park etmek isteyen minibüs şoförü tarafından aracın altında kalarak ezilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Minibüs şoförü gözaltına alınırken olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.
Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre aracını park etmek isteyen servis minibüsü şoförü manevra yaptığı sırada arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı.Olay yerinde küçük çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği mahallede incelemeler devam ediyor.
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