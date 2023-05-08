Hepatit B aşısı Hepatit B'ye yakalanmamak için ve vücut direncini artırmak için yapılmaktadır. Hepatit B sonrası banyo yapılır mı bu soruya pek çok kişi yanıt aramaktadır. Aşı uygulaması sonrasında duş alma ihtiyacı duyanlar veya ateş yükselmesi sorunu olanlarda duşun herhangi bir engelli olup olmadığı merak edilmektedir. Hepatit B aşısı genellikle bebeklik döneminde doğumdan hemen sonra ve aylık periyotlarla yapılmaya başlar. 2. ayını doldurmuş olan bebeklere verem aşısı ve karma aşılar 4 ve 6 hafta aralıklarında toplam 3 doz şekilde uygulanır. Karma aşılar da bu dönemde bebeklere birkaç doz şeklinde yapılır. Peki, hepatit B aşısından sonra banyo yapılır mı?

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Hepatit B Aşısı Sonrası Banyo Ne Zaman Yapılır?

Hepatit B aşısından sonra hemen banyo yapabilirsiniz. Bunu engelleyen hiçbir unsur bulunmamaktadır. Genellikle verem aşılarından sonra vücuda su değmemesi gerekir. Ancak hepatit B aşısı bebek doğduktan sonra vurulur ve bir ay sonra yeniden yapılır. 5 ay sonra tekrarlanan bu aşı toplamda üç doz olarak uygulanır.

Sağlık ocaklarında yapılan hepatit B aşısı sonrası bebeğinizin banyo ihtiyacını giderebilirsiniz. Bir miktar ateşi yükselen bir bebeği ılık suyla duş aldırarak rahatlatabilirsiniz. Verem aşısı sonrası bebeğe duş aldırmak sakıncalıdır. Verem aşısı dışında tüm aşılar sonrasında banyo yapılabilir. Bebeğin beslenmesi konusunda da herhangi bir problem oluşmaz. Anne sütü ile beslenen bebeklerde anne sütü verilebilir. Bebeğin beslenme şekli neyse o şekilde beslenmesi aşının hemen sonrasında devam ettirilebilir. Yetişkinlerde de bebekler gibi hepatit B aşısı yapıldıktan sonra duş almakta ve beslenmekte hiçbir engel bulunmamaktadır.

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Tetanoz Aşısından Sonra Banyo Yapılır Mı?

Günlük yaşamımızda pek çok nedenden ötürü aşı olmaktayız. Bunların başında ise bulaşıcı hastalıklar gelmektedir. Aşıdan sonra vücutta ağrılar artık ateş yükselebilmekteyken çeşitli önlemler alırız. Bunlardan biri de ne çok yaygın olarak kullanılan ve bilinen aşıdan sonra banyo yapılır mı sorusudur. Aşı olduktan sonra banyo yapılmaz gibi bir yaygın olan yanlış bir anlayış vardır.

Aşı olduktan sonra dilediğiniz gibi duş alabilir ya d banyo yapabilirsiniz. Bu, aşının etkisini herhangi bir şekilde de değiştirmeyecektir. Hatta birçok aşının yan etkilerinden biri olan ateş yükselmesine karşı ılık bir duş almak size daha iyi hissettirebilir ve ağrılarınızı hafifletebilir.